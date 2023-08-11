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Новая компания «ТатДорТрансИнвест» в РТ займется привлечением проектного финансирования
Генеральным директором организации «ТатДорТрансИнвест» стал Айрат Гайфутдинов, ранее руководивший АО «Проекты Татарстана». Новое акционерное общество займется привлечением проектного финансирования. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.
«Акционерное общество будет реализовывать проекты с применением механизмов государственно-частного партнерства, проекты по организации многофункциональных зон дорожного сервиса и другие», – рассказали в министерстве.
Кроме того, задачей компании станет финансирование проектов с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования. В первую очередь это касается финансирования реконструкции Горьковского шоссе в Казани от улицы Музыкальная до автодороги М7 «Волга» и строительство автодороги от А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 «Волга» до границы Казани в Зеленодольском районе РТ через структуры АО «ДОМ.РФ».
В Татарстане учредили акционерное общество «ТатДорТрансИнвест» со 100-процентным участием республики в уставном капитале. С предложением о создании организации выступили Миндортранс и Минземимущество РТ.
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