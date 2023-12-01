Разворотную петлю под «Миллениумом» в Казани закроют на 7 месяцев

В Казани ограничат проезд транспорта под мостом «Миллениум» и дворцом единоборств «Ак Барс». Решение закрыть разворотную петлю принято из-за строительства гостиничного комплекса рядом с мостом. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Дорогу частично перекроют 4 декабря на семь месяцев — до конца июня 2024 года. В это время водителям советуют воспользоваться разворотными петлями со стороны ул.Подлужной. Чтобы объехать участок с ограничением, им стоит повернуть направо, не доезжая до ул.Вишневского, и далее снова подняться на развязку.

5 октября в Казани состоялась презентация нового многофункционального комплекса у моста «Миллениум». В мероприятии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Как стало известно, первые здания – всего их будет пять – будут сданы уже в следующем году – к саммиту БРИКС.

В апреле Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении саммита БРИКС в Казани. На событии ожидают глав 26 государств.