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Разворотную петлю под «Миллениумом» в Казани закроют на 7 месяцев
В Казани ограничат проезд транспорта под мостом «Миллениум» и дворцом единоборств «Ак Барс». Решение закрыть разворотную петлю принято из-за строительства гостиничного комплекса рядом с мостом. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
Дорогу частично перекроют 4 декабря на семь месяцев — до конца июня 2024 года. В это время водителям советуют воспользоваться разворотными петлями со стороны ул.Подлужной. Чтобы объехать участок с ограничением, им стоит повернуть направо, не доезжая до ул.Вишневского, и далее снова подняться на развязку.
5 октября в Казани состоялась презентация нового многофункционального комплекса у моста «Миллениум». В мероприятии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Как стало известно, первые здания – всего их будет пять – будут сданы уже в следующем году – к саммиту БРИКС.
В апреле Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении саммита БРИКС в Казани. На событии ожидают глав 26 государств.
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