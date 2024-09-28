Казань обогнала Москву по динамике роста стоимости аренды жилья с начала года

Казань заняла 8 место в рейтинге российских городов, где сильнее всего подорожала аренда квартир с начала 2024 года. С января по август медианная ставка выросла на 20,2% или до 48,1 тыс. рублей, пишет РБК.

Интересно, что по динамике роста цен Казань обогнала даже Москву (9 место в рейтинге), где с начала года аренда выросла на 18,4%, до 101,6 тыс. рублей. Замкнул топ-10 Екатеринбург (+18,2%, до 35,5 тыс. рублей).

Сильнее всего ставка найма выросла в Уфе (+49,4%, до 25,4 тыс. рублей в месяц). На втором месте оказался Санкт-Петербург (+47,4%, до 51,8 тыс.), а на третьем - Нижний Новгород (+33,9%, до 40,1 тыс.).

В топ-10 также попали Самара (+32,2%, до 33 тыс.), Волгоград (+29,2%, до 33,4 тыс.), Ростов-на-Дону (+28,2%, до 34,9 тыс.) и Омск (+26,1%, до 25,2 тыс.).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань попала в топ-10 городов по доле сохранившихся дореволюционных зданий и в топ по доле современной застройки.