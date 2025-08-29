Татарстан попал в топ-5 регионов РФ, где больше всего хороших авто с пробегом

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов России, где продается больше всего хороших автомобилей с пробегом. Конкретно в республике по итогам января-июня 2025 года доля предложений хороших б/у машин составила 18,3%, пишут «Известия».

Больше всего предложений хороших б/у автомобилей числится в Москве и Московской области (22,5%). На третьем месте в данном топе расположился Санкт-Петербург, а на четвертом – Ленинградская область (по 20%).

В топ-10 регионов по этому показателю также вошли Краснодарский (18%), Ставропольский (17,8%) края, Ярославская (12,1%), Курская (12%), Тверская (11,9%) и Псковская (10,9%) области.

Отмечается, что эксперты отрасли при составлении рейтинга учитывали возраст машины (до 7 лет), пробег (не больше 150 тыс. км), количество владельцев (до трех по ПТС), а также количество ДТП (не более одной аварии).

Со слов руководителя отдела по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергея Игнатова, в регионах, где покупательская способность выше, автолюбители чаще расстаются с хорошей б/у машиной и покупают взамен новую и современную. Однако хорошие варианты уходят быстро – от нескольких часов до нескольких дней, резюмировал эксперт.