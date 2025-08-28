Автоэксперт Попов рассказал, как водителю минимизировать риски столкновения с пешеходами

Чтобы водителю минимизировать риски столкновения с пешеходом, необходимо принять во внимание, что пешеход – это существо несознательное, безбашенное и часто ведущее себя неадекватно. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член рабочей группы при правительстве РФ в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Также, когда вы едете вдоль тротуара, нужно всегда быть готовым к тому, что пешеход может спрыгнуть с тротуара на проезжую часть. Эта вероятность есть всегда, и этого надо опасаться и крутить головой», – отметил собеседник агентства.

Помимо этого, водителю следует снижать скорость в местах интенсивного движения пешеходов, в местах остановок общественного транспорта и вблизи пешеходных переходов.

«Очень часто пешеходы не видят ничего страшного в том, чтобы перейти дорогу рядом с пешеходным переходом, а не в границах нарисованной разметки, хотя этот момент критически важный с точки зрения его безопасности. Однако водителю тоже стоит учитывать этот момент», – обратил внимание Попов.

Он также посоветовал при выборе скорости автомобиля учитывать не только видимость и погодные условия, но и вероятность неосознанных действий со стороны пешеходов.