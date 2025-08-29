В Казани продают 51-летнюю «копейку» с пробегом менее 5 тыс. км

В Казани выставили на продажу ВАЗ-2101 1974 года выпуска, которая в народе получила прозвище «копейка». Причем пробег у 51-летнего автомобиля, согласно опубликованным фотографиям, составляет 4 799 км. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов.

Со слов продавца, все запчасти у машины родные. Согласно описанию, стоимость автомобиля – 350 тыс. рублей.

Напомним, что именно на базе ВАЗ-2101 было создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, которое находилось на конвейере до 17 сентября 2012 года.

Причем «копейкой» ВАЗ-2101 стали называть только после того, как вышли другие модели «классики» и первый автомобиль, выпущенный компанией АвтоВАЗ, уже перестал считаться престижным.

За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автозаводу вручили международную премию «Золотой Меркурий». Также в 2000 году ВАЗ-2101 назвали лучшим отечественным автомобилем XX века по результатам всероссийского опроса.

Данный автомобиль продержался на конвейере с 19 апреля 1970 года по 1988 год. За это время завод выпустил более 4,8 млн «копеек» всех модификаций.