Экономика 18 ноября 2025 10:54

Татарстан попал в топ-15 регионов России по доле квартир с перепланировкой

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По состоянию на середину ноября 2025 года в Татарстане доля готовых квартир с перепланировкой составила 0,7%. Причем по данному показателю республика заняла 14-е место среди крупнейших регионов России, пишет РБК.

Первые три места по доле готовых квартир с переустройством заняли Красноярский край (1,6%), Самарская область (1,3%) и Пермский край (1,3%). В топ-5 также попали Санкт-Петербург (1,2%) и Приморский край (1,1%).

На 6-10 местах данного рейтинга расположились Свердловская (1,1%), Омская (1%), Волгоградская (0,9%), Нижегородская (0,9%) области и Республика Башкортостан (0,9%).

На 11-м месте – Челябинская область (0,7%), на 12-м – Москва (0,7%), на 13-м – Московская область (0,7%), а замыкает топ-15 Новосибирская область (0,6%).

В целом по России доля лотов с переустройством – 0,8%.

