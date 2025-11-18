Эксперт Савельев посоветовал хранить документы на недвижимость пять лет после покупки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После покупки недвижимости договор купли-продажи и другие документы нельзя выбрасывать пять лет. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

«После покупки недвижимости хранить надо все документы, как минимум три года, а лучше пять лет», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также лучше не выбрасывать и документы предыдущего собственника объекта.

«Единственный момент: оригинал документов предыдущего собственника вам не дадут, у вас может быть только копия, но даже их хранить нужно три-пять лет», – добавил эксперт.

По словам Савельева, наличие полного пакета документов может стать для нового собственника недвижимости некой страховкой в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

«Один из самых распространенных: если продавец, предыдущий собственник, станет банкротом, то у вас должны быть документы, которые помогут вам выстроить свою защиту в суде. Также при наличии всех документов юристу будет легче разобраться в сложившийся ситуации», – заключил вице-президент Гильдии риелторов РТ.