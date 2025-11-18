news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 ноября 2025 10:26

Эксперт Савельев посоветовал хранить документы на недвижимость пять лет после покупки

Читайте нас в
Телеграм
Эксперт Савельев посоветовал хранить документы на недвижимость пять лет после покупки
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После покупки недвижимости договор купли-продажи и другие документы нельзя выбрасывать пять лет. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

«После покупки недвижимости хранить надо все документы, как минимум три года, а лучше пять лет», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что также лучше не выбрасывать и документы предыдущего собственника объекта.

«Единственный момент: оригинал документов предыдущего собственника вам не дадут, у вас может быть только копия, но даже их хранить нужно три-пять лет», – добавил эксперт.

По словам Савельева, наличие полного пакета документов может стать для нового собственника недвижимости некой страховкой в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

«Один из самых распространенных: если продавец, предыдущий собственник, станет банкротом, то у вас должны быть документы, которые помогут вам выстроить свою защиту в суде. Также при наличии всех документов юристу будет легче разобраться в сложившийся ситуации», – заключил вице-президент Гильдии риелторов РТ.

#Недвижимость #покупка жилья #документы #риелтор #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025