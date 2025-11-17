news_header_top
Общество 17 ноября 2025 15:24

Самая дешевая комната в Казани стоит 1,2 млн рублей, а самая дорогая - 4,9 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самая дешевая комната в Казани по состоянию на ноябрь 2025 года стоит 1,25 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов.

Речь идет о комнате в трехкомнатной квартире, которая находится на ул. Димитрова. Площадь продаваемого объекта составляет 11 кв. м.

В свою очередь, стоимость самой дорогой комнаты в столице Татарстана составляет 4,9 млн рублей. За эту сумму выставлена на продажу комната площадью 18 кв. м. в коммунальной квартире. Причем общая площадь всей квартиры - 92 кв. м.

Сам дом, где находится комната, расположен на ул. Университетская.

