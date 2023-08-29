Татарстан помогает жителям Лисичанска подготовиться к предстоящей зиме

Фото: Администрация Лисичанска

Татарстан продолжает работу по восстановлению системы отопления в подшефном Лисичанске. В настоящее время 34 жилых дома уже готовы к предстоящей зиме. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале администрации Лисичанска.

Отмечается, что еще в пяти многоэтажках ремонт системы отопления и закрытие теплового контура вышли на финишную прямую. Таковы промежуточные итоги первого этапы работы.

Фото: Администрация Лисичанска

Всего Республика Татарстан подготовит к отопительному сезону 2023-2024 года 45 высоток в районе РТИ.

Работы по подготовке к отопительному сезону в Лисичанске ведет татарстанская компания «Евро-тех». Трудоустроенные благодаря шефу-региону лисичане, обеспечены стабильной зарплатой, которая зависит от сложности выполняемых работ, а также горячим питанием. Некоторые рабочие также получили место для проживания в обустроенном общежитии.

Напомним, что к зиме татарстанское предприятие намерено привести в полный порядок систему отопления в 100 многоэтажках Лисичанска.

Ранее «Татар-информ» также сообщал, что глава Минстроя России Ирек Файзуллин осуществил в ЛНР пробный запуск нового водозабора, который улучшит водоснабжение более 100 тыс. жителей.