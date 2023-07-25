Предприятие «Евро-Тех» из Татарстана помогает жителям Лисичанска ремонтировать отопление

Татарстанское предприятие «Евро-Тех» обеспечило работой 92 жителей Лисичанска. Все они участвуют в подготовке жилого фонда к отопительному сезону.

Фото: © «Татар-информ»

Очень скоро к ним на помощь прибудут еще как минимум 14 земляков.

Фото: © «Татар-информ»

Трудоустроенные благодаря шефу-региону лисичане, обеспечены стабильной зарплатой, которая зависит от сложности выполняемых работ, а также горячим питанием. 20 рабочих получили место для проживания в обустроенном общежитии.

Фото: © «Татар-информ»

На данный момент специалисты предприятия «Евро-Тех» уже опрессовали подвальные помещения 25 многоквартирных домов в районе РТИ. Там, где это требуется заменены краны и вентили, укреплен тепловой контур – окна и кровля.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, к зиме татарстанское предприятие намерено привести в полный порядок систему отопления в 100 многоэтажках Лисичанска.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого