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Предприятие «Евро-Тех» из Татарстана помогает жителям Лисичанска ремонтировать отопление
Татарстанское предприятие «Евро-Тех» обеспечило работой 92 жителей Лисичанска. Все они участвуют в подготовке жилого фонда к отопительному сезону.
Очень скоро к ним на помощь прибудут еще как минимум 14 земляков.
Трудоустроенные благодаря шефу-региону лисичане, обеспечены стабильной зарплатой, которая зависит от сложности выполняемых работ, а также горячим питанием. 20 рабочих получили место для проживания в обустроенном общежитии.
На данный момент специалисты предприятия «Евро-Тех» уже опрессовали подвальные помещения 25 многоквартирных домов в районе РТИ. Там, где это требуется заменены краны и вентили, укреплен тепловой контур – окна и кровля.
Напомним, к зиме татарстанское предприятие намерено привести в полный порядок систему отопления в 100 многоэтажках Лисичанска.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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