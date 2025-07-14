Татарстан получит полмиллиарда рублей за три года на строительство модульных гостиниц

Татарстан с 2025 по 2027 год получит на строительство модульных гостиниц субсидии более чем на 536,4 млн рублей. Всего 55 регионам будет выделено 15 млрд рублей. Соответствующее распоряжение Правительства России подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Субсидии будут предоставляться субъектам Федерации, инвестиционные проекты в которых были отобраны по результатам конкурса, организуемого Минэкономразвития РФ. В результате должно быть создано свыше 10 тыс. новых мест для отдыха туристов.

Полученные средства будут тратиться на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов, отмечает пресс-служба Правительства РФ.

На Дальнем Востоке, в Арктике и на Крайнем Севере инвесторам будет разрешено использовать полученные деньги на возведение некапитальных средств размещения незаводского производства (из-за удаленности от мест производства модульных конструкций и дороговизны доставки).

К приоритетным инициативам отнесено, в частности, возведение гостиниц около автомобильных туристических маршрутов, проходящих по участкам федеральных дорог М4 «Дон», М8 «Холмогоры», М11 «Нева» и М12 «Восток».

Поддержка будет предоставляться в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», являющегося частью нового национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Сегодня на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин напомнил, что за предыдущие три года 65 регионам на эти цели выделили 20 млрд рублей, благодаря чему было построено около 13 тыс. номеров для туристов.