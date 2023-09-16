Татарстан получит еще 210 млн рублей на строительство модульных отелей

Татарстан получит 209,9 млн рублей на строительство модульных отелей в 2023 и 2024 годах. О выделении дополнительных средств для республики и еще 57 регионов говорится в постановлениях Правительства России.

В общей сложности на субсидии направлено 10 млрд рублей, которые поровну распределены на 2023 и 2024 годы.

Так, на текущий год Татарстану предоставят 99,6 млн рублей господдержки, а в следующем — более 110 млн.

Как отмечается в пояснительной записке, работа ведется по поручению Президента России Владимира Путина. По словам Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, на эти цели в 2023 году ранее уже было заложено 8 млрд рублей.