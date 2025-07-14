За первые пять месяцев 2025 года Татарстан посетили 1,7 млн туристов

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За первые пять месяцев 2025 года Республику Татарстан посетили 1,7 млн туристов, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

«Татарстан стабильно входит в топ-7 российских регионов по турпотоку и числу гостей в средствах размещения, сохраняя лидерство в Приволжском федеральном округе, что стало возможным благодаря слаженной работе туриндустрии и руководства республики», – прокомментировал этот результат для «Татар-информа» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Местные предприниматели и другие представители данной отрасли постоянно расширяют спектр туристических услуг, а системная политика под руководством Раиса Татарстана Рустам Минниханова позволяет региону укреплять позиции одного из самых привлекательных направлений страны, способствуя реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» по росту числа путешествий по России», – добавил собеседник агентства.

Согласно имеющимся данным, численность лиц, останавливавшихся в коллективных средствах размещения республики за январь – май 2025 года, составила 1 млн человек.

Положительная динамика наблюдается и в основных турцентрах Татарстана – за первое полугодие 2025 года количество посетителей составило 3,5 млн человек, что на 3% выше аналогичного показателя 2024-го..

В Казанском Кремле побывало более 2 млн человек, на острове-граде Свияжск – почти 733 тыс., в Великом Болгаре – примерно 288 тыс., а в Елабуге – свыше 314 тыс.