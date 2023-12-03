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Экономика 3 декабря 2023 14:42

Татарстан получит дополнительные средства от Правительства на создание газовых заправок

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Татарстан получит дополнительные средства от Правительства на создание газовых заправок
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан и еще шесть регионов России получат в текущем, 2023 году дополнительное финансирование на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего на эти цели будет перераспределено более 300 млн рублей. Теперь общий размер субсидии, предназначенной Татарстану, превышает 59,9 млн рублей.

Помимо РТ, дополнительные средства получат Кемеровская, Омская, Самарская, Свердловская и Ярославская области, а также город Севастополь. Эти деньги затем будут предоставлены компаниям и индивидуальным предпринимателям для реализации инвестиционных проектов по строительству газозаправочных станций.

Компримированный (сжатый) природный газ является «одним из самых экологичных видов топлива, позволяющим значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу», отмечают в пресс-службе Правительства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что почти 60 газозаправочных и КриоАЗС планируется установить в Татарстане до 2025 года.

Осенью Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству совместно с властями регионов обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта. Речь идет в том числе о развитии инфраструктуры общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе.

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#газомоторное топливо #субсидии регионам
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