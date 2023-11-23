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Мишустин расширил полномочия Минсельхоза России по семеноводству
Правительство расширило полномочия Минсельхоза России в семеноводческой области. Об этом на заседании Кабмина сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительство уточняет и расширяет полномочия Министерства сельского хозяйства по семеноводству. О важности нашего суверенитета в этой сфере неоднократно говорил Президент [РФ Владимир Путин]. Обеспеченность семенами отечественной селекции является одним одним из ключевых показателей Доктрины продовольственной безопасности», — сказал глава Кабмина.
Отмечается, что среди новых полномочий аграрного ведомства:
- утверждение перечня подкатегорий оригинальных семян сельскохозяйственных растений;
- определение порядка испытаний сортов и гибридов, допущенных для использования в отрасли;
- проведение оценки посевных качеств семян и ряд иных мер.
Также Минсельхоз получит дополнительные полномочия для обеспечения работ по реконструкции и обновлению гидротехнических сооружений, используемые при мелиорации земель, — это водонапорные башни, каналы для осушения/орошения полей и пр.
Мишустин пояснил, что это решение позволит Минсельхозу ускорить заключение концессионных соглашений.
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