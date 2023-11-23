Мишустин расширил полномочия Минсельхоза России по семеноводству

Фото: скриншот видео

Правительство расширило полномочия Минсельхоза России в семеноводческой области. Об этом на заседании Кабмина сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство уточняет и расширяет полномочия Министерства сельского хозяйства по семеноводству. О важности нашего суверенитета в этой сфере неоднократно говорил Президент [РФ Владимир Путин]. Обеспеченность семенами отечественной селекции является одним одним из ключевых показателей Доктрины продовольственной безопасности», — сказал глава Кабмина.

Отмечается, что среди новых полномочий аграрного ведомства:

утверждение перечня подкатегорий оригинальных семян сельскохозяйственных растений;

определение порядка испытаний сортов и гибридов, допущенных для использования в отрасли;

проведение оценки посевных качеств семян и ряд иных мер.

Также Минсельхоз получит дополнительные полномочия для обеспечения работ по реконструкции и обновлению гидротехнических сооружений, используемые при мелиорации земель, — это водонапорные башни, каналы для осушения/орошения полей и пр.

Мишустин пояснил, что это решение позволит Минсельхозу ускорить заключение концессионных соглашений.