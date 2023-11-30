Мишустин: На повышение зарплат бюджетников дополнительно выделят 11 млрд рублей

На повышение заработных плат работников бюджетной сферы Правительство России дополнительно направит более 11 млрд рублей. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

Премьер заверил, что Правительство продолжает системную работу по исполнению майского указа Президента России Владимира Путина о повышении доходов людей, занятых в бюджетной сфере.

«Глава государства подчеркивал, что все параметры по уровню их зарплат должны строго соблюдаться. <…> На эти цели в текущем году Правительство выделило свыше 36 млрд рублей <…>», — отметил Мишустин.

По его словам, эти средства пошли на увеличение зарплат учителей, воспитателей детских садов, педагогов колледжей, преподавателей вузов, работников культуры, науки и здравоохранения.

Теперь принято решение дополнительно направить на эти цели более 11 млрд рублей, проинформировал Мишустин. Впрочем, уточнил он, часть этих денег будет потрачена на выполнение социальных обязательств перед служащими отдельных федеральных государственных учреждений.