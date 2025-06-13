Татарстан получил награды за реставрацию мечети Марджани на Всероссийском конкурсе

Фото: Комитет РТ по охране ОКН

На VIII Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие», прошедшем в Рязани, подвели итоги всероссийского конкурса «Культурное наследие регионов России». Татарстан стал лауреатом сразу в двух номинациях и получил гран-при и «бронзовый» диплом за реализованные проекты по реставрации архитектурных и ландшафтных объектов, а также их адаптацию к современным условиям.

Как сообщил комитет РТ по охране объектов культурного наследия (сокр. ОКН), на федеральном уровне оценили и вклад республики в восстановление исторических мечетей, а именно проект реставрации мечети Марджани – памятника культурного наследия федерального значения, построенного в 1770 году по указу императрицы Екатерины II.

Проект разработали специалисты ГБУ «Центр культурного наследия Татарстана». В ходе работ татарстанские мастера применили уникальные методы восстановления архитектурных конструкций, а также элементов художественной отделки – лепнины, витражей и металла. Руководил проектом комитет РТ по охране ОКН.

Как подчеркнул председатель комитета Иван Гущин, в Татарстане придают большое значение сохранению исторических мечетей и храмов, используя при этом индивидуальные подходы и редкие методики реставрации. Благодаря постоянному вниманию со стороны Раиса республики Рустама Минниханова мечеть Марджани сегодня стала важным духовным, образовательным и культурным центром.

Мечеть отреставрировали в 2024 году, чтобы сохранить уникальный архитектурный облик здания и адаптировать его к современным требованиям эксплуатации. Там укрепили несущие конструкции и фундамент, восстановили исторический фасад в стиле барокко, а также модернизировали инженерные системы – от отопления до электроснабжения. После реставрации мечеть стала не только безопасной, но и удобной для прихожан и туристов.