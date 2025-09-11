news_header_top
Экономика 11 сентября 2025 13:27

Татарстан получил более 60% поступлений от акцизов, запланированных на этот год

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За первые восемь месяцев 2025 года поступления акцизов в консолидированный бюджет Республики Татарстан достигли 30,7 млрд рублей, что составляет 62,5% от плановых назначений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Больше всего с января по август консолидированному бюджету Татарстана принесли акцизы на нефтепродукты – 14,3 млрд рублей. Доходы от акцизов на пиво равняются 10,0 млрд рублей, а от акцизов, поступающих в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, – 3,3 млрд.

Акцизы на алкоголь принесли 3,0 млрд рублей. Поступления от акцизов на жидкую сталь и акцизов на газ, приобретаемый для производства аммиака, не изменились с конца июля и составили всего 0,1 млрд рублей.

Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности, подчеркнули в Министерстве финансов республики.

