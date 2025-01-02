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В бюджет Татарстана планируется поступление более 47 млрд рублей акцизов в 2025 году
В 2025 году поступление акцизов в бюджет Татарстана запланировано в размере 47,4 млрд рублей. Такие суммы ожидаются в соответствии с законом РТ о бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, отметили в Минфине республики.
В пресс-службе ведомства объяснили, что эта сумма сформирована с учетом повышения ставок акцизов, которое начало действовать с 2025 года. Так, акцизы на крепкую алкогольную продукцию, на пиво увеличились на 15%, на дизель — на 16% и на бензин — на 14%.
В 2026-2027 годах в соответствии с Налоговым кодексом России планируется ежегодная индексация ставок по всем акцизам на 4%.
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