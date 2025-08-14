Бюджет РТ получил более половины запланированных поступлений от акцизов с начала года

Фото: пресс-служба Минфина РТ

За первые семь месяцев 2025 года поступления акцизов в консолидированный бюджет Республики Татарстан достигли 26,3 млрд рублей, что составляет 53,6% от плановых назначений. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Больше всего с января по июль консолидированному бюджету Татарстана принесли акцизы на нефтепродукты – 12,4 млрд рублей. Доходы от акцизов на пиво равняются 8,5 млрд рублей, а от акцизов, поступающих в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам, – 2,9 млрд.

Акцизы на алкоголь принесли 2,4 млрд рублей. Наименьшими оказались поступления от акцизов на жидкую сталь и акцизов на газ, приобретаемый для производства аммиака, – 0,1 млрд рублей.

Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности, напомнили в Министерстве финансов республики.