Татарстан подготовил 26 учебников по татарскому языку для федерального перечня

В августе прошлого года Татарстан направил в Минпросвещения России 26 учебников нового поколения по татарскому языку и литературе для включения в федеральный перечень. Об этом сообщил на пресс-конференции в Центре опережающей профподготовки в Казани министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«В федеральный перечень учебников уже включены 86 учебно-методических комплектов по татарскому языку и литературе», – рассказал глава Минобрнауки РТ.

Он напомнил, что с сентября 2022 года в школах начали действовать обновленные федеральные гособразовательные стандарты. Они предусматривают изучение государственных языков республик и родных языков народов России. По обновленным стандартам родной язык и литература – обязательные предметы для изучения в школе. Родители могут выбрать русский язык как родной или другой из числа языков народов РФ.

«Есть поручение Президента РФ Владимира Путина по разработке в 2026 году единой линейки учебников по русскому языку и литературе. Есть поручение, которое касается родных языков народов России. В нем говорится о единой линейке учебников. У нас три направления – учебники для татар татарских школ и для татар русских школ, учебник по татарскому языку как государственному», – отметил Хадиуллин.

Кроме того, в России до 1 июня 2025 года должен быть разработан проект основ государственной языковой политики. Это мероприятие также входит в перечень поручений Президента РФ.

«На наш взгляд, в документе обязательно должны быть учтены право граждан на обучение на родном языке, возможность изучения родных языков на всех уровнях образования, создание условий для сохранения и развития национальных культур и традиций народов России, развитие науки на родных языках, использование государственных языков республик во всех сферах жизни», – подчеркнул министр.

Также Хадиуллин рассказал, каких учителей не хватает в школах Татарстана, какая работа проводится по обучению детей мигрантов русскому языку и почему некоторые родители выбирают семейное образование. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».