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К июню 2026-го в России должны создать единую линейку учебников по русскому языку
К 1 июня 2026-го в России должны подготовить единую линейку учебников по русскому языку и литературе для школьников. Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин. Перечень опубликован на сайте Кремля.
Уточняется, что помимо создания единой гослинейки учебников, в России должны предусмотреть и учебные словари русского языка, которые пойдут в комплекте с основными учебными пособиями.
За реализацию поручения Президента будет отвечать правительство РФ и Совет по госполитике в сфере поддержки языка. Они также могут привлечь к помощи ведущие университеты и прочих заинтересованных организаций.
Ответственные за выполнение поручения в срок – глава правительства России Михаил Мишустин и председатель языкового совета, советник Президента Елена Ямпольская.
Минпросвещения также поручено до 1 июня 2025 года предусмотреть включение патриотической литературы современных писателей в списки рекомендованных произведений для внеклассного чтения, а до 1 октября — рассмотреть вопрос создания единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик РФ.
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