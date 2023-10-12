Татарстан подал почти 40 заявок на Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор». В настоящее время идет подсчет количества участников, которые будут соревноваться в четырех номинациях.

Из Казани заявку подали жители с улицы Серова. Территория возле одного из домов обновлена в этом году по республиканской программе «Наш двор». В ходе работ учитывались пожелания местных жителей. Особенностью обновленного двора стала его ориентированность на слабовидящих и слепых людей – рядом находится здание «Всероссийского общества слепых». Также рядом находятся мечеть «Ярдэм», три школы.

Во дворе появились детские и спортивные площадки, пергола для отдыха, шахматные столы, системы видеонаблюдения, освещения. На территории высадили деревья и кустарники. А фасад одного из домов украсили муралом по мотивам картин Валентина Серова.

Прием заявок на конкурс «Лучший дом. Лучший двор» в этом году проходил с 10 июля по 10 октября, о чем ранее сообщал «Татар-информ». В этом году не было регионального этапа соревнований – так решили организаторы. Все заявки поступали непосредственно на сайт проекта. После отбора претендентов их заявки появятся на сайте, где их смогут оценивать «народные эксперты». Отдать свой голос за понравившийся проект могут все желающие. Победителей выберут из числа заявок, получивших наибольший рейтинг в голосовании. Народное голосование будет проходить по 30 ноября.

Как отмечают в региональном отделении партии «Единая Россия», задача конкурса – собрать лучшие примеры работы собственников жилья с ТСЖ и управляющими компаниями, чтобы потом внедрять их в регионах страны для повышения комфорта жителей многоквартирных домов.

Работы на конкурс принимались в четырех номинациях: «Лучший двор», «Самый дружный дом», «Лучший подъезд» и «Самый энергоэффективный дом».

Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» проводится под эгидой «Единой России» во второй раз. В прошлом году Татарстан занял второе место в категории «Лучший двор». Победителем стал двор в Апастово по адресу улица Заводская, 21. Его выбрали среди пяти тысяч претендентов из 82 регионов страны.