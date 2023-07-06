Прием заявок на всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» начнется 10 июля

Жители Татарстана могут принять участие во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор», который определит самые дружные и бережливые дома страны.

Конкурс проводится во второй раз. В этом году по сравнению с первым конкурсом изменились перечень номинаций и технология проведения мероприятия.

Как сообщают организаторы, заявки от граждан и юридических лиц будут приниматься по четырем номинациям:

Лучший двор (оценивается благоустройство двора и усилия жителей по его созданию)

Самый дружный дом (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей)

Лучший подъезд (оцениваются качество работ и усилия жителей по его обустройству)

Самый энергоэффективный дом (оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).

Кроме того, в 2023 году организаторы отказались от регионального этапа конкурса. Все заявки поступают непосредственно на сайт moydom.er.ru. После предварительной проверки на соответствие требованиям конкурса они выставляются на сайт для оценки «народными экспертами». Победителей федеральное жюри выбирает из числа заявок, получивших наибольший рейтинг в народном голосовании.

Заявки на конкурс будут приниматься с 10 июля по 10 октября. Народное голосование будет проходить с 10 июля по 30 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре. Адрес для справок — domdvor@edinros.ru.