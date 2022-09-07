Татарстан занял второе место во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

Татарстан стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». Об этом сообщает татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия».

Победителей выявили на основании оценок экспертов и народного голосования, в котором приняли участие более 127 тыс. респондентов. Заявки на конкурс подавались в шести основных номинациях, в каждом определили по три призовых места. Так, республика заняла второе место в категории «Лучший двор».

«Основная задача конкурса — собрать лучшие практики и направить их в массы. Для нас было важно объединить на одной площадке жилищных активистов, которые добились значительных результатов», — отметила председатель жюри конкурса, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.