Татарстан по итогам 2025 года сохранил статус лидера экологических инициатив

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В 2025 году Республика Татарстан сохранила статус одного из лучших регионов России по реализации национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Общий объем финансирования природоохранных мероприятий в регионе составил 16,8 млрд рублей. Из них 606,1 млн рублей пришлось на мероприятия в рамках нацпроекта. Кроме того, более 15 млрд рублей выделили предприятия республики.

В минувшем году важнейшими направлениями работы по обеспечению экологического благополучия в Татарстане стали рекультивация иловых полей в Казани (общая готовность объекта достигла 92,7%) и расчистка реки Мелекески в Набережных Челнах.

Помимо прочего, в рамках проекта «Сохранение лесов» свыше 111 млн рублей было направлено на воспроизводство лесов и модернизацию техники.

Дополнительно в рамках государственной программы по охране окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов проведены 74 целевых мероприятия.

Особое внимание в Татарстане уделялось использованию средств местных бюджетов и экологических платежей. Это позволило выполнить 296 природоохранных мероприятий на сумму более 527 млн рублей, отметили в профильном ведомстве.

На 2026 год Министерство экологии и природных ресурсов РТ ставит задачу завершить крупнейшую рекультивацию иловых полей, продолжить модернизацию экологического мониторинга и придерживаться стратегических ориентиров национального проекта «Экологическое благополучие» во взаимодействии с федеральными структурами.