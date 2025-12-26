Шадриков рассказал о проекте по расчистке Мелекески

Расчистка реки Мелекески может завершиться в Татарстане раньше планируемых сроков, уже в 2026 году. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«По поручению Президента России Владимира Путина это мероприятие входит в число юбилейных мероприятий в Набережных Челнах. Мы его отработали, второй этап начали по расчистке реки Мелекески. Работы ведутся, мы расписали (план мероприятий) до 2027 года. Думаю, что в 2026 году этот объект будет завершен», – сказал он.

Работы ведутся по направлению «Улучшение экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов)» федерального проекта «Вода России». Стоимость работ оценивается в 318 млн рублей.