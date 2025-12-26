news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 декабря 2025 13:35

Шадриков рассказал о проекте по расчистке Мелекески

Читайте нас в
Телеграм

Расчистка реки Мелекески может завершиться в Татарстане раньше планируемых сроков, уже в 2026 году. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«По поручению Президента России Владимира Путина это мероприятие входит в число юбилейных мероприятий в Набережных Челнах. Мы его отработали, второй этап начали по расчистке реки Мелекески. Работы ведутся, мы расписали (план мероприятий) до 2027 года. Думаю, что в 2026 году этот объект будет завершен», – сказал он.

Работы ведутся по направлению «Улучшение экологического состояния гидрографической сети (водотоков, водоемов)» федерального проекта «Вода России». Стоимость работ оценивается в 318 млн рублей.

#Экология #мелекеска #Александр Шадриков
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

25 декабря 2025