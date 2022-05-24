Татарстан передал Российскому аграрному университету коня татарской породы

Конноспортивный комплекс Российского государственного аграрного университета получил коня татарской породы. Решение передать РГАУ в дар коня было принято после посещения вуза Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ведущий советник Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Айрат Хабибуллин, курирующий вопросы коневодства, сегодня доставил в конноспортивный комплекс университета четырехлетнего жеребца элитного класса по кличке Алан.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

«Алан — спокойный конь, прекрасно подходящий для езды верхом, готовый работать с детьми, пригодный для пробегов на дальние расстояния. Он отлично адаптируется к новым условиям и прекрасно показал себя на соревнованиях», — отметил Хабибуллин.

На сегодняшний день Аграрному университету принадлежит 29 лошадей 19 различных пород. В учреждении образования уверены, что увеличение поголовья расширяет возможности образовательного процесса и практики студентов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов встретился с сокурсниками по случаю столетия Казанского аграрного университета.