В Татарстане планируют совершенствовать племенные качества лошадей татарской породы

В Татарстане будут совершенствовать племенные качества лошадей татарской породы. Об этом было заявлено на совещании в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

«На данный момент перед нами стоят задачи по улучшению качества и чистоты породы путем выбраковки лошадей, не соответствующих стандартам данной породы, оценке качества полученного приплода, грамотному ведению учета и регистрации, своевременному чипированию, подготовке лошадей для конноспортивных мероприятий, проводимых в Татарстане», – сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ленар Гарипов.

По итогам обсуждения были приняты решения по созданию селекционного плана по совершенствованию продуктивных и племенных качеств лошадей татарской породы на 2022 – 2032 годы, а также по созданию реестра основных конематок и жеребцов-производителей. Кроме того, молодняк, прошедший отбор по стандарту породы, будут чипировать с дальнейшим внесением их в книгу учета.

Участники совещания также решили включить в программу праздника «День коня» дистанционный пробег на 40 и 60 км и отдельные скачки на лошадях татарской породы. Более того планируется проводить ежегодно ринг-выводку лошадей татарской породы на Казанском ипподроме.