Минниханов встретился с сокурсниками по случаю столетия Казанского аграрного университета

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился со своими сокурсниками по случаю столетия Казанского аграрного университета. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В этом году моему родному Аграрному университету 100 лет. Сегодня встретились с сокурсниками. Вспоминали студенческие годы, самое лучшее время!» — написал Президент РТ.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Казанский государственный аграрный университет создан 22 мая 1922 года путем объединения сельскохозяйственного факультета Политехнического института (ныне КНИТУ-КХТИ) и лесного факультета Казанского университета.

Сначала вуз назывался Казанским институтом сельского хозяйства и лесоводств. В 1995 году получил статус академии, в 2006-м — статус университета.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Рустам Минниханов окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельского хозяйства» в 1978 году.