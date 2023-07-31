Татарстан отправит школьные принадлежности в Лисичанск и Рубежное

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Все дети с первого по одиннадцатый класс в подшефных городах Татарстана – Лисичанске и Рубежном – получат портфели с необходимыми школьными принадлежностями. Груз в города в третьей декаде августа доставят представители татарстанского реготделения «Единой России».

«Наборы имеют индивидуальное наполнение по возрастным категориям – для школьников начальных классов, среднего и старшего звена. Сейчас идет комплектование наборов, и уже в 20-х числах августа мы планируем доставить их в место назначения. В планах – организовать торжественное вручение портфелей детям», – рассказал руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

Портфели с необходимыми школьными принадлежностями – канцтоварами, тетрадями, наборами для уроков труда и ИЗО – будут собраны для учащихся Лисичанска (1869 школьников) и учащихся из города Рубежное (692 учеников).

Комплекты собираются в рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу», которая стартовала сегодня в Казани в рамках Всероссийской акции «Единой России» «Собери ребенка в школу».

Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года по инициативе республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, партии «Единая Россия» и поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Она направлена на оказание адресной социальной помощи детям из малообеспеченных и многодетных семей, приемным детям и детям-инвалидам.

За время существования акции помощь оказана 237 108 первоклассникам и обучающимся со 2 по 11 классы из нуждающихся семей на сумму более 333 млн рублей.

Как рассказала депутат Госдумы Татьяна Ларионова, акция «Помоги собраться в школу» – это партийный проект «Единой России», к которому присоединились районы, министерства и ведомства, организации и предприятия, родительская общественность.

По ее словам, только за последние 10 дней в Общественную приемную партии «Единая Россия» поступило более 450 обращений с просьбой помочь собрать ребенка в школу. В категорию, кому будет оказана помощь, входят дети из малообеспеченных и многодетных семей, те, кто воспитывает детей с инвалидностью, а также временно безработные родители. «В приоритете также дети, чьи отцы находятся в зоне СВО. Мы не оставим без внимания те семьи, где, к сожалению, есть погибшие», – уточнила Татьяна Ларионова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани работают 17 пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей Лисичанска и Рубежного.

Сбор и отправка гуманитарной помощи в подшефные города ведутся на регулярной основе. Так, недавно в Лисичанск и Рубежное доставили 75 тонн груза.