В Казани 1 августа стартует акция «Помоги собраться в школу»

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

1 августа в Казани стартует благотворительная акция «Помоги собраться в школу», участниками которой ежегодно становятся более 1 тыс. казанских учеников из малообеспеченных семей. Все они получат необходимые канцелярские принадлежности и портфели. Старт акции на деловом понедельнике анонсировал начальник Управления образования городского исполкома Ирек Ризванов.

Он напомнил, что акция проводится с 2007 года, и с каждым годом становится все масштабнее. «Благодаря инициативе неравнодушных жителей города в 2021 году более 1 тыс. детей получили поддержку, в 2022 году — на 139 человек больше. Мир не без добрых людей — надеемся, что эта положительная тенденция продолжится в этом году», — выразил уверенность спикер.

Фото: скриншот презентации.

Вручение подарков пройдет с 18 по 25 августа в каждом районе города – в культурных центрах «Московский», «Сайдаш», «Чулпан», а также в Доме культуры имени Ленина.

Средства на приобретение комплектов ежегодно собираются за счёт добровольных пожертвований благотворителей. Детям помогают собраться в школу руководители предприятий и коммерческих организаций, депутаты Госсовета Татарстана и Казанской городской Думы.

«В этой акции принимают участие многие организации, депутаты, бизнесмены города. Многие делают это доброе дело каждый год. Наша задача — организованно провести вручение детям подарков. Это стало доброй традицией — праздником. Давайте сделаем так, чтобы дети пошли счастливыми в школу», — прокомментировал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что средний балл ЕГЭ у казанских школьников оказался выше российских показателей.