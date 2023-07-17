Еще 75 тонн гуманитарного груза направил Татарстан в Лисичанск и Рубежное

75 тонн гуманитарного груза доставило Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» в подшефные города – Лисичанск и Рубежное.

В освобожденные города на четырех фурах привезли продукты питания, воду, хозяйственные товары, корм для животных, а также строительные материалы – армированную пленку и доски для восстановления разрушенных домов и социальных объектов.

В пресс-службе регионального отделения партии пояснили, что бутилированная вода предназначается для медицинских учреждений для приготовления пищи для стационарных больных.

Заместитель главного врача по лечебной работе лисичанской многопрофильной больницы Андрей Беляев сообщил, что в Лисичанске в настоящее время практически отсутствует централизованное водоснабжение. И доставленный груз очень необходим для нужд больницы. «Выражаем огромную благодарность руководству Татарстана от лица лечебного учреждения и Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики за оказанную нам помощь», – сказал Беляев.

Строительные материалы отправлены в Рубежное.

Груз был сформирован при участии предприятий и организаций Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Сармановского, Дрожжановского, Бавлинского, Кайбицкого и Зеленодольского районов Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Рубежное и Лисичанск прибыла очередная партия гуманитарного груза из Татарстана.