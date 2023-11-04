Татарстан открыл стенд-киберсферу на выставке-форуме «Россия» в Москве

На Международной выставке-форуме «Россия», открывшейся сегодня в столичном ВДНХ, начал работу стенд-киберсфера Татарстана. В отличие от некоторых других регионов, отдавших предпочтение «классике», республика сделала ставку на запоминающееся, красочное и современное оформление.

Как сообщает корреспондент «Татар-информа», стенд Татарстана расположился чуть поодаль от главных ворот парка в павильоне №75. В киберсфере разместился экран с лаконичной презентацией «Игр будущего» — турнира на стыке киберспорта и реальности, который стартует в Казани с 21 февраля 2024 года. По соседству расположились стенды Тверской и Липецкой областей, а также Удмуртии и Мордовии.

Ожидаемо, что столь необычное оформление привлекло к Татарстану особое внимание молодежи. Гости собралась, чтобы не только сделать памятные снимки в «киберфотозоне», но и поиграть в картинг.

«Здорово, что на выставке можно не только познакомиться с традициями разных регионов нашей страны, но и повеселиться», — поделился один из молодых гостей выставки, житель Москвы по имени Влад, который сразу же занял один из тренажеров для игры в картинг.

Гости обращают внимание на то, что татарстанский стенд очень сильно выделяется на фоне остальных и притягивает к себе внимание сразу со входа на выставку.

Напомним, что в выставке-форуме принимают участие федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации из 89 регионов страны, включая РТ. Она будет доступна для посещения до 12 апреля 2024 года.

В День народного единства москвичам и гостям столицы сделали подарок — все желающие с 10:00 до 19:00 смогут посетить мероприятие совершенно бесплатно. Помимо презентаций достижений регионов, гостей также ждут увлекательные мастер-классы, музыкальные выступления и образовательные марафоны. Р

анее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, в экспозиции «России» задействуют 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тыс. кв. метров. Для мультимедийных стендов и нарядной подсветки павильонов, по его словам, выделили дополнительные мощности электроэнергии.

Ожидается, что в течение работы выставки площадку несколько раз посетит Президент России Владимир Путин и члены Правительства.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»