Собянин заявил, что Москва готова принять выставку-форум «Россия»

Столица страны готова принять международную выставку-форум «Россия», которая пройдет на ВДНХ с 4 ноября текущего по 12 апреля следующего года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически ее выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны», — написал политик в своем Telegram-канале.

На предстоящей выставке регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят результаты своей работы («всё лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах»).

В проведении выставки-форума окажутся задействованы 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тыс. кв. метров. Для мультимедийных экспозиций и нарядной подсветки павильонов выделены дополнительные мощности электроэнергии.

Чтобы гостям было удобнее передвигаться по обширной территории, предусмотрен дополнительный бесплатный транспорт.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что Президент РФ Владимир Путин не приедет на церемонию открытия 4 ноября, но так или иначе обязательно посетит выставку.