Татарстан оказался в топ-5 регионов ПФО, где строителям предлагают самые большие зарплаты

Татарстан занял 4-е место в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по размеру зарплат, предлагаемых соискателям в строительной отрасли. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом hh.ru.

В среднем в республике работодатели предлагают работу с оплатой 77 013 рублей в месяц. Больше всего работники строительной сферы могут заработать в Кировской области (предлагается 92 089 рублей в месяц), в Мордовии (83 801) и Чувашии (82 201).

Отмечается, что сотрудники сферы строительства и недвижимости в Поволжье, как и по всей стране, остаются востребованными и дефицитными специалистами. В округе уровень конкуренции составляет 2,2 резюме на одну вакансию — здоровым считается индекс от 4 до 8 резюме на вакансию, показатель ниже четырех говорит о дефиците кадров.

Ранее министр строительства, архитектуры и жилищных хозяйств Татарстана Марат Айзатуллин назвал топ-3 самых востребованных в строительной отрасли республики специалистов.