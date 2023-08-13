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Татарстан оказался в топ-5 регионов ПФО, где строителям предлагают самые большие зарплаты
Татарстан занял 4-е место в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по размеру зарплат, предлагаемых соискателям в строительной отрасли. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом hh.ru.
В среднем в республике работодатели предлагают работу с оплатой 77 013 рублей в месяц. Больше всего работники строительной сферы могут заработать в Кировской области (предлагается 92 089 рублей в месяц), в Мордовии (83 801) и Чувашии (82 201).
Отмечается, что сотрудники сферы строительства и недвижимости в Поволжье, как и по всей стране, остаются востребованными и дефицитными специалистами. В округе уровень конкуренции составляет 2,2 резюме на одну вакансию — здоровым считается индекс от 4 до 8 резюме на вакансию, показатель ниже четырех говорит о дефиците кадров.
Ранее министр строительства, архитектуры и жилищных хозяйств Татарстана Марат Айзатуллин назвал топ-3 самых востребованных в строительной отрасли республики специалистов.
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