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Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли
В строительном комплексе трудятся квалифицированные и преданные своему делу специалисты, благодаря которым в России появляются города, поселки, социальные и промышленные объекты. Об этом заявил Президент Владимир Путин в своем поздравлении работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.
Несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась сегодня, строительная сфера продолжает оставаться одним из локомотивов экономики страны, обеспечивая стабильность рынка труда, отметил Путин.
«Благодаря широкому внедрению передовых технологий и инженерных разработок, грамотным управленческим решениям растут объёмы жилищного строительства, успешно воплощаются в жизнь масштабные инфраструктурные проекты в различных регионах страны», – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Также Президент отметил работу строителей по восстановлению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Напомним, что сегодня с утра работников строительной отрасли с профессиональным праздником также поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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