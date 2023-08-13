Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли

В строительном комплексе трудятся квалифицированные и преданные своему делу специалисты, благодаря которым в России появляются города, поселки, социальные и промышленные объекты. Об этом заявил Президент Владимир Путин в своем поздравлении работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

Несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась сегодня, строительная сфера продолжает оставаться одним из локомотивов экономики страны, обеспечивая стабильность рынка труда, отметил Путин.

«Благодаря широкому внедрению передовых технологий и инженерных разработок, грамотным управленческим решениям растут объёмы жилищного строительства, успешно воплощаются в жизнь масштабные инфраструктурные проекты в различных регионах страны», – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также Президент отметил работу строителей по восстановлению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, что сегодня с утра работников строительной отрасли с профессиональным праздником также поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.