Глава Минстроя: Сметчик – одна из востребованных профессий в стройотрасли Татарстана

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Министр строительства, архитектуры и жилищных хозяйств Татарстана Марат Айзатуллин назвал профессию сметчика одной из самых востребованных в строительной отрасли республики.

«Если посмотреть HeadHunter (интернет-сервис по поиску работы – прим. ТИ), то за последний месяц электромонтер-электрик, электрогазосварщик, сметчик стали одними из самых востребованных», – заявил Айзатуллин.

Министр подчеркнул, что в любой строительной организации без сметчиков не обойтись, а искусственный интеллект еще не готов заменить их.