Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Минстроя: Сметчик – одна из востребованных профессий в стройотрасли Татарстана
Министр строительства, архитектуры и жилищных хозяйств Татарстана Марат Айзатуллин назвал профессию сметчика одной из самых востребованных в строительной отрасли республики.
«Если посмотреть HeadHunter (интернет-сервис по поиску работы – прим. ТИ), то за последний месяц электромонтер-электрик, электрогазосварщик, сметчик стали одними из самых востребованных», – заявил Айзатуллин.
Министр подчеркнул, что в любой строительной организации без сметчиков не обойтись, а искусственный интеллект еще не готов заменить их.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»