Татарстан оказался среди регионов-лидеров по производству сливочного масла

Татарстан занял 2 место в рейтинге регионов России по производству сливочного масла. По итогам января-сентября 2024-го в республике произвели 15,8 тыс. тонн данного продукта, сообщают аналитики центра Milknews.

Больше всего произвели сливочного масла в Воронежской области – 17,2 тыс. тонн. На третьем месте - Алтайский край – 12,8 тыс. тонн. В топ-5 также попали Пермский край (11,9 тыс. тонн) и Курская область (10,2 тыс. тонн).

В общей сложности в рейтинге представлены 20 регионов, которые в совокупности произвели около 177 тыс. тонн сливочного масла за 9 месяцев 2024-го. Это 71% от общих объемов производства данного продукта.

Ранее сообщалось, что впервые за последнее время в Татарстане подешевело сливочное масло. Также в конце октября стало известно, что в Россию начали поставлять данный продукт из Турции.

фото: «Татар-информ», Milknews