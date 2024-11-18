Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан оказался среди регионов-лидеров по производству сливочного масла
Татарстан занял 2 место в рейтинге регионов России по производству сливочного масла. По итогам января-сентября 2024-го в республике произвели 15,8 тыс. тонн данного продукта, сообщают аналитики центра Milknews.
Больше всего произвели сливочного масла в Воронежской области – 17,2 тыс. тонн. На третьем месте - Алтайский край – 12,8 тыс. тонн. В топ-5 также попали Пермский край (11,9 тыс. тонн) и Курская область (10,2 тыс. тонн).
В общей сложности в рейтинге представлены 20 регионов, которые в совокупности произвели около 177 тыс. тонн сливочного масла за 9 месяцев 2024-го. Это 71% от общих объемов производства данного продукта.
Ранее сообщалось, что впервые за последнее время в Татарстане подешевело сливочное масло. Также в конце октября стало известно, что в Россию начали поставлять данный продукт из Турции.
фото: «Татар-информ», Milknews
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»