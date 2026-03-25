Татарстан оказался самым поющим регионом России по версии конкурса «Родники.Дети-2026»

Трио «Хыял»

В этом году Татарстан поставил рекорд по числу представителей республики, пробившихся в финал песенного конкурса «Родники.Дети». На заключительном этапе регион будут представлять восемь юных исполнительниц, так как жюри отметило четыре композиции из РТ, две из которых исполняют трио.

Это София Фадеева (Казань, 15 лет), трио «Хыял» (Казань – Раяна Ибатулина,14 лет, Амина Ахмедьянова, 15 лет, и Диляра Галимова, 16 лет), трио «Кудрены» (Казань – Амалия Галиуллина, десять лет, Аделина Нигматуллина, десять лет, и Айсу Вугар кызы Миришли, десять лет) и Арина Кияшко (Нижнекамск, 15 лет).

Финалистки поделились впечатлениями. В частности, София Фадеева заметила, что мечтает стать певицей и в конкурсе «Родники.Дети» участвует уже во второй раз. «Впервые подалась я в прошлом году и вошла в топ-100 участников. Так что я невероятно рада, что оказалась в этом году в финале», – подчеркнула она.

Участниц трио «Хыял», по их собственным словам, вдохновил прошлогодний финальный концерт в Казани, и целый год они готовились, чтобы подать заявку в новом сезоне. «Наша мечта – прославить наш красивый татарский язык, чтобы его услышали во всех уголках России, для этого мы хотим победить в конкурсе „Родники.Дети“!» – объяснили исполнительницы свою мотивацию.

Побывали на прошлогоднем концерте и маленькие певицы из трио «Кудрены» – они болели за своих старших коллег (фолк-проект «Ежевика» был финалистом из Казани во втором сезоне конкурса). На конкурс артистки выбрали яркую авторскую песню. «Мы были уверены, что жюри пропустит ее и мы обязательно попадем в финал! Потому что наша песня „Сережки хотим“ – яркая, никем ранее не петая. Эта настоящий хит! Она поднимает настроение, и ее хочется петь снова и снова», – сказали они.

Арина Кияшко попала в число финалистов из «золотого резерва», заменив выбывшего из-за изменения голоса участника. «Я считаю, это проект большого масштаба. Здесь можно заявить о себе, проявить свои возможности. Для меня это шанс получить бесценный опыт и познакомиться с большими артистами», – отметила финалистка шоу «Голос.Дети».

Сейчас исполнители готовятся к большому финальному концерту, который пройдет 31 мая. Город, в котором состоится решающий тур конкурса, организаторы события пока держат в секрете.

В этот раз на конкурс «Родники. Дети» было прислано около 2 тыс. заявок из более чем половины российских регионов. После первого отборочного тура осталось 100 песен, и уже из них жюри после шести часов непрерывной и тяжелой работы отобрало 23 финальные композиции в трех номинациях по трем возрастным категориям.

Помимо уроженцев российских регионов, в конкурсе участвовали и представители Беларуси. Самой популярной традиционно стала номинация «Лучший исполнитель», а большинству финалистов – от десяти до 14 лет.

«Новый сезон <...> опять оказался лучше предыдущего. И мне было крайне сложно ставить оценки, хотя мы ввели 10-балльную систему, чтобы можно было учесть больше нюансов. Но по окончании работы я с ужасом понял, что наставил такое количество десяток, что все наши талантливые дети просто не помещаются в большой концерт!..» –поделился впечатлениями руководитель проекта и председатель жюри – народный артист РФ Олег Газманов.

В целом члены жюри обратили внимание разножанровость песен-победителей, среди которых есть и фолк, и рок, и этно-рок, и эстрада. Приятно удивил взрослых артистов и продолжающий расти уровень вокального мастерства юных исполнителей. Но вокал в некоторых конкурсных композициях был явно «подчищен» в студии.

«Сейчас этим грешат очень многие. Я вообще хотела бы обратиться ко всем взрослым и маленьким артистам: давайте стараться давать слушателю больше правды. Это очень важно. Ведь разница между записью и живым исполнением всё равно потом обнаруживается!.. Так что давайте просто учиться петь, и тогда автотюн нам будет не нужен», – призвала член жюри – заслуженная артистка РФ Пелагея.

