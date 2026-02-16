Юная певица из Казани вошла в топ-100 конкурса «Родники. Дети» с авторской песней

15-летняя участница из Казани София Шайхиева прошла отборочный этап и вошла в число ста лучших исполнителей всероссийского конкурса «Родники. Дети – 2026». Девушка представила на суд жюри авторскую композицию «Сююмбике». В настоящий момент девушка принимает участие в народном голосовании, которое определит двадцать третьего финалиста проекта.

София рассказала «Татар-информу», что для нее участие в этом конкурсе стало неожиданным, но интересным опытом.

«В этом году у нас появилась авторская песня "Сююмбике" , появилась она случайно. Инициатором была наш педагог. Она узнала, что я пишу музыку про любовь для себя на русском языке. С этого момента начали работать вместе на уроках: я делала наметки, педагог помогала дорабатывать», – отметила она.

Для конкурса было решено создать композицию с этническим оттенком. По словам Софии, стихи на русском языке написала она сама, а вот татарскую часть текста помогли адаптировать взрослые.

Несмотря на творческие трудности, работа была оценена профессионалами. Член большого жюри, заведующая кафедрой Московского института современного искусства (ИСИ) Марина Полтева включила Софию Шайхиеву в тройку своих фаворитов, что позволило юной певице пройти в топ-100.

С 14 по 21 февраля на официальном сайте конкурса проходит этап народного голосования. По его итогам будет определен еще один финалист, который присоединится к 22 участникам, уже отобранным большим жюри.

«Родники. Дети» – часть большого музыкального движения «ГАЗМАНОВ-РОДНИКИ», всероссийский конкурс молодых исполнителей и авторов. Ранее был известен как конкурс авторской песни, однако в последние годы география и жанровые рамки проекта расширились, чтобы дать возможность проявить себя талантливым ребятам, пишущим музыку в различных стилях. Цель конкурса – поддержка юных дарований и создание условий для их творческого развития.

