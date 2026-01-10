Финалистка «Голос.Дети» Арина Кияшко: «Мечтаю попробовать себя в роли актрисы»

Для нижнекамки Арины Кияшко прошедший год стал настоящей сказкой: выход в финал «Голос.Дети», встреча с Игорем Крутым в Казанской ратуше и как итог – приглашение на «Голубой огонек». В интервью «Татар-информу» юная певица рассказала, как слава изменила ее жизнь и как она планирует достигнуть новой цели – стать самым юным мастером EVT в мире.





«Мы до сих пор каждый день общаемся в чатах»»

– Арина, еще раз хочется поздравить тебя с выходом в финал. На днях мэр Казани Ильсур Метшин и композитор Игорь Крутой награждали тебя в Казанской ратуше. Расскажи об этой встрече. Может, со стороны Игоря Крутого были предложения?

– Это было так неожиданно и так здорово! Я никогда не думала, что лично встречусь и познакомлюсь с Игорем Яковлевичем. Это просто сюрприз судьбы! Огромное спасибо Ильсуру Раисовичу за эту невероятную встречу, я до сих пор не верю, что это было наяву. Ильсур Раисович торжественно меня поздравил – вручил благодарственное письмо и удивительную статуэтку в виде чаши – символа Казани. А Игорь Яковлевич подарил пластинку «Новой волны» и через два года пригласил поучаствовать в конкурсе.

Это было как в сказке. Я чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Это такое огромное счастье – знать, что тебя поддерживают такие люди, настоящие руководители, которым веришь всей душой.

– Всем интересно, было ли за кулисами «Голоса» какое-то соперничество между участниками. Или все друг друга поддерживали?

– Было так здорово на проекте! Мы все стали одной большой семьей – смеялись, работали и очень поддерживали друг друга. У нас не было конкуренции. Было так приятно, когда у кого-то все получалось, мы радовались вместе. Очень грустно, что все так быстро закончилось. Особенно после того, как многие ушли после троек, – стало тихо и пусто. Но мы до сих пор каждый день общаемся в чатах, и это так здорово. Даже если проект закончился, наша дружба – нет. Наша команда самая лучшая!

– Общаешься ли ты с участниками и финалистами проекта, например с победительницей Марией Никулиной?

– Наша связь с финалистами только укрепилась. Мы общались и до проекта, а теперь активно поддерживаем друг друга. Даже расстояние не помеха: с Джузеппе из Италии мы всегда на связи. Отдельно слежу за успехами Маши. Мы в отличных отношениях, и я искренне восхищаюсь ее уникальным тембром и упорством. Она большая молодец!

– Наставники часто говорили, что тепло относятся к своей команде. Сохранились ли такие теплые отношения после съемок?

– Аида [Гарифуллина] – потрясающий человек и наставник. До сих пор заряжаюсь той энергией и поддержкой, которую она нам дала. Очень восхищаюсь Аидой, ее талантом, добротой и силой! Мы общаемся в социальных сетях. Я могу всегда ей написать, попросить совет. И она всегда мне ответит.

– Были ли на проекте смешные или неожиданные моменты, которые не показали в эфире?

– Самыми яркими и смешными моментами стали наши репетиции втроем. С Арсением мы пели вместе с Аней – нашей самой маленькой участницей во всем проекте. Она заряжала нас своим юмором и энергией. Это была невероятно веселая тройка: ни одна встреча не обходилась без искреннего смеха и забавных приколов.

«В школе мне устроили самую трогательную встречу в жизни»

– Как изменилась твоя обычная жизнь в Нижнекамске? Часто ли останавливают на улице с просьбой сфотографироваться?

– Да, теперь в Нижнекамске останавливают чаще – чтобы улыбнуться, сказать теплые слова или попросить сфотографироваться. Это очень трогательно.

Не так давно я выступала в Ледовом дворце перед игрой нашего «Нефтехимика». Тот вечер стал для меня особенным. После выступления мне устроили автограф-сессию. Я очень волновалась, думала, что она пройдет тихо и никто не придет. Но увидев очередь людей, искренне желающих обнять, сфотографироваться, поддержать, почувствовала невероятную теплоту. Это был важный и очень душевный момент.

В других городах Татарстана тоже узнают, особенно после концертов. Для меня все это еще непривычно, но невероятно приятно. Каждая такая встреча – как маленькое яркое признание, которое согревает и вдохновляет.

– А как отреагировали твои одноклассники и учителя?

– В школе мне устроили самую трогательную встречу в жизни – с шарами, цветами и тортом, включили мою песню «Вечная любовь», которую я исполняла в прямом эфире. Это было трогательно до слез!

Музыкальная школа собралась на творческую встречу, а в мэрии вручили благодарственное письмо, букет и подарок. Спасибо [мэру Нижнекамска] Радмиру Ильдаровичу Беляеву за теплые слова мне, моим родителям и педагогу.

Я бесконечно благодарна всем и всему Нижнекамску, Татарстану за такую огромную поддержку на всем пути.

– Слава и узнаваемость ­– это новые возможности, но и большая ответственность. Изменилось ли твое отношение к себе, к своим поступкам и словам после того, как о тебе узнала вся страна?

– Я всегда с огромной ответственностью подходила к каждому конкурсу и каждому концерту. А сейчас это чувство вышло на другой уровень. Я помню каждого, кто был рядом, кто голосовал и поддерживал. Эта поддержка для меня и огромная честь, и самое большое обязательство.

Моя задача теперь – оправдать доверие. Готовиться еще тщательнее, работать еще больше, чтобы ни у кого не осталось сомнений.

И главное – сохранить этот полет и этот внутренний драйв.

– Может быть, возникло желание как-то отблагодарить Нижнекамск – например, устроив благотворительный концерт?

– Я очень благодарна своему городу и республике за поддержку. Мы с педагогами музыкальной школы уже обговаривали и планируем благотворительный концерт. Хотим выступить с детьми из музшколы для детей из детского дома. В прошлом году мы выступали перед воспитанниками реабилитационного центра «Надежда». И с большим желанием в будущем выступлю для нижнекамских жителей.

«Я активно учусь, прохожу вокальные курсы и осваиваю техники, чтобы в совершенстве владеть голосом»

– Подведем итоги уходящего года. Если бы тебе нужно было описать его одним словом или одной яркой эмоцией, что бы это было?

– Счастье. В этом году у меня произошло столько невероятных событий, которые не снились даже во снах. 2025 год – год, когда сбываются мечты и реализуются цели. И я счастлива.

– По традиции участники шоу «Голос» выступают в новогоднюю ночь на Первом канале. Увидим ли мы тебя 31 декабря?

– Да, обязательно увидите! Вместе со всеми финалистами проекта «Голос.Дети» мы выступим на «Голубом огоньке» на Первом канале с песней «Буратино». Эмоции, конечно, зашкаливают! Смотрите нас в новогоднюю ночь!

– Кем ты видишь себя через 5-10 лет? Уже задумываешься о выборе профессии?

– Через 10-15 лет я вижу себя на сцене. Музыка уже не просто хобби, а моя профессия. Я активно учусь, прохожу вокальные курсы и осваиваю техники, чтобы в совершенстве владеть голосом. Сейчас я обучаюсь по программе EVT (Estill Voice Training – методика обучения вокалу, разработанная певицей и вокальным педагогом Джо Эстилл, – прим. Т-и) и намерена стать самым юным мастером EVT в мире. Если певческая карьера не сложится, я смогу преподавать.

Также я мечтаю попробовать себя в роли актрисы театра и кино – меня вдохновляют Сергей Безруков и Константин Хабенский. Сцена – это моя жизнь.

– Какие у тебя планы на 2026 год?

– Я планирую развиваться дальше, совершенствовать свои вокальные навыки, много обучаться. И буду заниматься авторским материалом. Самое главное – не останавливаться и много работать.

– Если бы у тебя была возможность что-то изменить или как-то помочь людям своим искусством, что бы ты хотела сделать?

– Педагоги мне всегда говорили: «Выходя на сцену, ты должна рассказывать историю. Историю, которая найдет отклик в душах». Сегодня быть артистом – это не просто петь ноты и показывать, какой у тебя большой и сильный голос. Главная задача для меня – донести смысл. Чтобы был диалог со зрителем на уровне сердца. И если после выступления у кого-то бегут мурашки или на глаза наворачиваются слезы – вот он, высший знак.

– Что бы ты пожелала всем жителям Татарстана в 2026 году?

– Хочу пожелать всем самого главного – никогда не переставать верить в свою мечту. Даже если трудно, идите к ней! Работайте, старайтесь, и все получится. А еще – чтобы в вашей жизни и в нашем мире было больше добра, любви и спокойствия. Крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть новый год принесет вам улыбки, веру в себя и море положительных эмоций!

Фотографии из личного архива Арины Кияшко