Татарстан обогнал Санкт-Петербург по числу стройпроектов, уступив лишь Москве

Республика Татарстан по итогам 2021 года заняла второе место в стране по количеству реализуемых строительных проектов, уступив лишь Москве, но опередив при этом Санкт-Петербург. Пятерку лидеров замыкают Томская и Нижегородская области. Об этом в эксклюзивном интервью «Татар-информу» рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин, приехавший в Казань для участия во II Международном строительном чемпионате.

Собеседник агентства также обратил внимание, что в современных реалиях происходит профессиональная трансформация строительной отрасли в виде замещения неквалифицированной рабочей силы высокопроизводительными трудовыми ресурсами, наполнения отрасли квалифицированными специалистами, эффективного развития кадрового потенциала на основе формирования навыков и компетенций, отвечающих современным и перспективным потребностям отрасли.

«В России 205 высших учебных заведений и 1260 средних учебных заведений, осуществляющих подготовку по строительным специальностям. По данным Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“, ежегодно выпускаются до 30 тыс. человек по программам высшего образования и до 45 тыс. человек по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих», — сказал Ломакин.

Наиболее востребованными во всех регионах России он назвал монтажников технологических трубопроводов, бетонщиков, монтажников, электрогазосварщиков и каменщиков.

«Наибольшая потребность в кадрах (в среднем по данным за II квартал этого года) в Амурской области, затем в Ленинградской и Иркутской. Пятерку наибольшего кадрового голода в строительстве замыкают Приморский край и Дагестан. С начала года по вторую декаду сентября этого года на территорию Российской Федерации въехало более 8,8 млн человек, в том числе с целью „Работа по найму“ — свыше 2,5 млн человек в различные сектора экономики. В рамках пилотного проекта по привлечению мигрантов из Узбекистана на территорию Российской Федерации въехало более 4,6 тыс. человек», — констатировал Александр Ломакин.

Полностью интервью Александра Ломакинв «Трансформация стройотрасли, 3D-пятиэтажки, метротрамвай: как Россия будет строить завтра?» читайте по ссылке.