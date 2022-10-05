«Основа развития»: Минниханов открыл Международный строительный чемпионат в Казани

Строительная отрасль и ее участники являются необходимым условием для обновления и уверенного развития всей страны, поэтому на сегодня эта сфера — одна из самых востребованных и перспективных направлений для молодежи. Об этом на открытии II Международного строительного чемпионата рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Торжественное открытие прошло на площадке выставочного комплекса Kazan Expo в татарстанской столице. Сотни участников из регионов России и зарубежных государств в течение следующих дней будут соревноваться в различных строительных компетенциях. Общий призовой фонд для победителей чемпионата составляет более 40 млн рублей.

Гости мероприятия во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и руководителем Минстроя России Иреком Файзуллиным перед началом торжественной части осмотрели тематическую выставку, на которой были представлены стенды партнеров чемпионата — ряда крупнейших компаний страны, а также ведущих инженерно-строительных площадок республики.

«Татарстан имеет очень серьезные традиции в строительной отрасли. Мы строим множество разнообразных объектов — от социальных до промышленных. Объекты нефтеперерабатывающего комплекса, газовой и машиностроительной отраслей — все они представлены в нашей республике. Инвестиции в основной капитал только по текущему году будут свыше 700 млрд рублей», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он добавил — всем нравится, когда города и регионы нашей страны уверенно обновляются и инфраструктурно развиваются с каждым годом.

«Куда бы мы не приехали, мы всегда смотрим, какие дороги, есть ли рабочие места и так далее. А ведь все это делают строители. Без строителей жизнь не изменишь как в социальном, так и в промышленном плане. Поэтому вы выбрали самую нужную профессию. Да, вас будут ругать, но без вас никто ничего не сможет сделать», — обратился к участникам чемпионата Рустам Минниханов. Он пожелал им поучаствовать в соревнованиях с пользой для профессионального саморазвития.

Международный строительный чемпионат — ежегодное мероприятие, объединяющее соревнование профессиональных специалистов сферы промышленного строительства, деловую программу и выставку.

Мероприятие учреждено Минстроем России и Госкорпорацией «Росатом» в 2020 году и проводится с целью расширения экономической интеграции России и стран Евразийского экономического союза в сфере промышленного строительства.

Первый чемпионат прошел в 2021 году в Сочи. Тогда в соревновательной части мероприятия приняли участие специалисты 34 компаний, реализующих крупномасштабные промышленные объекты в России и мире.