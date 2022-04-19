ТАИФ остался один: СИБУР собрал заводы в Татарстане под зонтичным брендом

Нефтехимический гигант СИБУР завершает процесс встраивания купленных в Татарстане активов в свою корпорацию. Сегодня стало известно о переименовании головной компании бывшей империи ТАИФа в скромное «СИБУР-РТ». Изменения коснутся и модели управления дочерними предприятиями в республике.

Нефтехимический гигант СИБУР завершает процесс встраивания купленных в Татарстане активов в свою корпорацию

Фото: © Елена Рощупкина / «Татар-информ»

СИБУР отказался именоваться ТАИФом

Холдинг СИБУР решил переименовать АО «ТАИФ», купленное осенью прошлого года у бенефициаров компании. Напомним, что холдинг приобрел 100% акций татарстанского предприятия вкупе с долями в «Нижнекамскнефтехиме», «Казаньоргсинтезе» и генерирующей компании ТГК-16. По договоренности СИБУР получил активы ТАИФа за 15% собственных акций и облигаций на 3 млрд долларов, которые будут погашаться в пользу их держателей – бывших акционеров ТАИФа – в течение 10 лет.

Бывший топ-менеджмент АО «ТАИФ» ушел руководить в созданную при подготовке к продаже заводов «Управляющую компанию "ТАИФ"». В материнской компании оставили лишь гендиректора – Руслана Шигабутдинова с его отцом – Альбертом Шигабутдиновым, который числится в статусе главного советника гендиректора по развитию. Компанию им составил Сергей Гринько, делегированный СИБУРом на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам. Отметим, что кардинально сменился совет директоров компании – три четверти мест заняли сибуровцы.

В материнской компании оставили лишь гендиректора – Руслана Шигабутдинова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня стало известно, что СИБУР решил отказаться от прежнего наименования – «ТАИФ» и переименовал компанию в «СИБУР-РТ». Отметим, что наличие двух ТАИФов в Татарстане приводило к путанице. И даже на традиционных совещаниях «Татнефтехиминвест-холдинга» в Кабмине не сразу становилось ясно, кому держать ответ перед Президентом республики, – то ли одному ТАИФу, то ли другому.

Запись о переименовании внесли в Единый государственный реестр юридических лиц, следует из данных информационного ресурса «СПАРК». Как уточнили «Татар-информу» в СИБУРе, компания сохранит функцию администрирования вопросов, связанных с акционерным управлением производственными активами.

«Нецелесообразно, чтобы на одной территории оставались две разные группы под одним брендом “ТАИФ”»

Интересно, что пока продолжает работать старый сайт «ТАИФа». По данным СПАРК, домен taif.ru принадлежит «СИБУРу». На сайте под логотипом федерального холдинга размещены вехи почти 30-летней истории группы ТАИФ, актуальные контакты и устаревший новостной контент, датированный 2021 годом.

Пока продолжает работать старый сайт «ТАИФа». По данным СПАРК, домен taif.ru принадлежит СИБУРу Фото: скриншот сайта

Информация о компаниях, вошедших в СИБУР, размещается на сайте холдинга. А вот УК «ТАИФ» остается непубличной. Компания зарегистрировала четыре домена: taifuk.ru, taif-uk.ru, uktaif.ru и uk-taif.ru, но ни один из них не работает.

Эксперты прогнозировали, что руководство СИБУРа едва ли оставит в прежнем виде название материнской компании АО «ТАИФ». Они указывали на то, что нецелесообразно, чтобы на одной территории оставались две разные группы под одним брендом «ТАИФ».

СИБУР централизует административные функции в Татарстане

Вторая новость связана как раз с управлением СИБУРом кластером в Татарстане – холдинг решил централизовать административные функции «дочек» в республике. Сделать это планируется на базе новой структуры.

Новую схему вводят «в рамках внедрения единых для компании стандартов и повышения эффективности». Коснется она «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», ТГК-16 и головной компании в республике – «СИБУР-РТ».

Новую схему вводят «в рамках внедрения единых для компании стандартов и повышения эффективности». Коснется она «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», ТГК-16 и «СИБУР-РТ» Фото: © «Татар-информ»

Централизовать планируется функции, связанные с юридической и кадровой поддержкой, документооборотом, корпоративной отчетностью.

Предполагается, что новая структура в будущем будет оказывать поддержку предприятиям холдинга и в других регионах. «При этом сотрудники новой структуры в основном остаются в географическом периметре Татарстана, а значит, в регионе закрепляются рабочие места», – отметили в пресс-службе СИБУРа.

В компании заявили, что централизация «поддерживающих функций в выделенных центрах признана во всем мире как один из самых эффективных способов повысить скорость процессов и качество результата». Как уверяют в СИБУРе, эта практика уже подтвердила свою эффективность в периметре самого холдинга.

Новая структура в Татарстане разместится на двух площадках: в Казани и Нижнекамске. В нее перейдут работать профильные сотрудники «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», ТГК-16 и «СИБУР-РТ». Усилят команду сотрудники из центра обслуживания в Нижнем Новгороде и корпоративного центра СИБУРа.

«Пришло время унификации»

Директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода считает, что выкуп нефтехимическим гигантом у восьми его ключевых владельцев АО «ТАИФ» активов в Татарстане «прошел образцово гладко на фоне высокой планки корпоративного управления обеих компаний».

«В этом году пришло время унификации названия и вполне логично, что это история одного бренда и что этот вопрос оговаривался между участниками сделки еще осенью. Вместе с тем к гордости Татарстана теперь добавился прославленный федеральный бренд», – считает эксперт.

«В этом году пришло время унификации названия и вполне логично, что это история одного бренда» Фото: tatarstan.ru

Вместе с тем он полагает, что по инерции сменившее название предприятие в народе будут называть ТАИФом еще лет пять. «Когда Procter and Gamble (P&G) покупал прославленный на весь СССР завод "Новомосковскбытхим" в Тульской области в 90-е годы прошлого века, переименовать его американцы решились в честь своей компании лишь спустя лет семь после сделки», – заметил эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев отметил, что решение переименовать АО «ТАИФ» в структуру с названием «СИБУР» было вполне предсказуемым. «Предприятия единого холдинга должны работать под единым брендом в рамках единой корпоративной политики. Так будет эффективнее и в плане продвижения продукции, и в плане управления структурными подразделениями. Тем более когда на той же территории сохраняется структура с тем же наименованием. Схожесть до уровня смешения тут недопустима», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, сохранение при этом прежней региональной структуры управления, по крайней мере на данном этапе, также вполне оправданно, чтобы обеспечить преемственность, управляемость и бесперебойность работы предприятий, расположенных в регионе. «Централизация административных функций на региональном и межрегиональном уровнях позволяет в рамках единого холдинга оптимизировать структуру управления и сократить административные расходы», – прокомментировал Калачев.