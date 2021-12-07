Удвоение ТАИФа: Миллиардеры из списка Forbes ушли управлять новой компанией

Компанию ТАИФ после сделки с СИБУРом покинул костяк руководства. Менеджмент перешел в созданную перед продажей управляющую компанию, которая будет заниматься нефтепереработкой и сбытом топлива. Еще несколько кадров ТАИФ отдал СИБУРу, они будут курировать вопросы энергоэффективности, цифровизации и сбыта каучуков холдинга.

В компании АО «ТАИФ» сегодня сообщили, что практически весь менеджмент материнской компании перешел в ранее созданную «Управляющую компанию "ТАИФ"»

Фото: president.tatarstan.ru

Назад в будущее

В компании АО «ТАИФ» сегодня сообщили, что практически весь менеджмент материнской компании перешел в ранее созданную «Управляющую компанию "ТАИФ"». В их числе – замдиректора по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев, замдиректора по нефтехимии и нефтепереработке Владимир Пресняков, замдиректора по экономике и финансам Гузелия Сафина и замдиректора по строительству и капремонту Илдус Сафин. В новой компании они заняли аналогичные должности.

Возглавил УК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, который до 2019 года был генеральным директором материнской компании АО «ТАИФ», передав ее в наследство сыну – Руслану. После исхода топ-менеджеров, Шигабутдинов – младший остался у руля материнской компании АО «ТАИФ».

Председателем совета директоров УК «ТАИФ» избран Рустем Сультеев – такой же пост он занимал много лет и в АО «ТАИФ».

Председателем совета директоров УК «ТАИФ» избран Рустем Сультеев Фото: president.tatarstan.ru

Любопытно, что в новую компанию перешли три миллиардера по версии Forbes: Сультеев с состоянием 1,2 млрд долларов, Шигабутдинов – с 1,2 млрд долларов и Сафина – с 325 млн долларов.

ТАИФ годовился к сделке три года

Управляющая компания «ТАИФ» была создана в 2019 году. По всей видимости, тогда же началась подготовка к продаже материнской компании. Именно тогда Альберт Шигабутдинов, покидавший должность главы АО «ТАИФ», впервые публично заявил о возможности привлечения стратегического партнера.

«Продажа совсем небольших пакетов акций нас не интересует. Появление мажоритарных акционеров — может быть. Вопрос их привлечения не закрыт. И у нас такое желание есть, и предложения поступают, но пока отвергаются акционерами. Крупные партнеры привлекаются в двух случаях: или денег не хватает, или человек хочет выйти из бизнеса. Сегодня у ТАИФ пока ни того, ни другого нет», — говорил Шигабутдинов в интервью «Ведомостям».

Возглавил УК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, который до 2019 года был генеральным директором материнской компании АО «ТАИФ» Фото: president.tatarstan.ru

На уточняющий вопрос, предполагается ли привлечение акционеров в группу ТАИФ или продажа пакетов предприятий, Шигабутдинов сказал: «Возможны разные варианты. Может быть, и ТАИФ, и «Нижнекамскнефтехим», и «Казаньоргсинтез», и ТАИФ-НК, и ТГК-16. Вариант, который будет самым финансово-экономически выгодным, и будет выбран. Я бы на месте потенциального инвестора лучше акции ТАИФ купил».

В итоге СИБУР купил и ТАИФ, и акции «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза», а также ТГК-16 за 15% в объединенной компании и 3 мрлд долларов в рассрочку.

ТАИФ-НК будучи непрофильным активом не вошел в периметр сделки. Его акции были переведены в УК «ТАИФ». Также компания стала владельцем «ТАИФ-инвест», сети автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» и других. Именно тем, что не было продано СИБУРу и будет управлять прежний менеджмент. Интересно, что именно с ТАИФ-НК и началась история ТАИФа как промышленной группы, таким образом менеджеры, которые основали компанию, вернулись к ее истокам.

ТАИФ-НК будучи непрофильным активом не вошел в периметр сделки. Его акции были переведены в УК «ТАИФ» Фото: president.tatarstan.ru

Экс-менеджеры сохранили четверть мест в совете директоров ТАИФа

Сразу после объявления отставок и новых назначений с сайта АО «ТАИФ» исчезла информация о тех, кто покинул руководство компании. Остались биографии и фото лишь четверых человек. Сохраняет должность генерального директора Руслан Шигабутдинов, советника – Альберт Шигабутдинов. В их компании – заместитель генерального директора по корпоративному управлению собственностью и инвестициям Айрат Шигабутдинов. В руководстве только один новый топ-менеджер – 37-летний Сергей Гринько из СИБУРа. До перехода в АО «ТАИФ» он возглавлял функцию «Обеспечение производства» в холдинге.

После того, как СИБУР и ТАИФ договорились об окончательных условиях сделки и «ударили по рукам», председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов сообщил в Казанском кремле, что холдинг не планирует в ближайшее время перестановок в топ-менеджменте ТАИФа. По всей, видимости, смена места работы была пожеланием самого «старого» менеджмента.

Вместе с тем в октябре 2021 года, почти сразу после покупки СИБУРом 100% акций ТАИФа был избран новый состав совета директоров татарстанской компании. Большинство мест в совете, состоящем из 12 человек, заняли менеджеры СИБУРа.

Большинство мест в новом составе совета директоров татарстанской компании заняли менеджеры СИБУРа, среди них – Дмитрий Конов и Михаил Карисалов Фото: tatarstan.ru

В совет вошли сам Конов, председатель правления ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, директор по обеспечению производства компании Сергей Гринько, руководитель функции внутренний аудит – Наталья Борисенко, за взаимодействие с государственными органами – Алексей Козлов, экономику и финансы – Питер О’Брайен, курирующий корпоративную безопасность и аудит – Сергей Лукичев, юридические вопросы – Алексей Никифоров, IT-направление - Василий Номоконов.

Из прежнего состава ТАИФа остались только Руслан Шигабутдинов, Альберт Шигабутдинов и заместитель генерального директора по коммерции «Казаньоргсинтеза» Тимур Сультеев. Тем не менее, за ними – четверть мест в совете.

СИБУР подтянул кадры из ТАИФа

Одновременно СИБУР избрал новый состав правления холдинга и операционной компании ООО «СИБУР». В руководство холдинга вошел Руслан Шигабутдинов, в руководство компании «СИБУР» - заместитель генерального директора «ТАИФа» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин и заместитель генерального директора - коммерческий директор «Нижнекамскнефтехима» Тимур Шигабутдинов.

В руководство холдинга вошел Руслан Шигабутдинов (в центре) Фото: president.tatarstan.ru

Позднее появилась информация, что Гиззатуллин стал управляющим директором ООО «СИБУР», в новом качестве он будет курировать вопросы повышения надежности и энергоэффективности, а также цифровизации производственных процессов всей объединенной компании.

Тимур Шигабудинов возглавил новую бизнес-единицу холдинга – дирекцию синтетических каучуков. СИБУР отмечал, что создание отдельной дирекции обусловлено ростом масштаба каучукового бизнеса более чем в 3 раза и позволит сфокусироваться на повышении операционной эффективности каучуковых производств, суммарная мощность которых на данный момент составляет около 1,2 млн т в год.

В задачи дирекции войдет разработка новых марок, обладающих уникальными потребительскими свойствами, развитие клиентских сервисов и предложение клиентам комплексных решений, а также расширение присутствия в различных сегментах и географиях. Уникальная интегрированная бизнес-модель объединенной компании позволяет повысить эффективность каучукового бизнеса за счет доступности сырья, в первую очередь – бутадиена, и в дальнейшем развивать направление производства широко востребованных бутадиен содержащих каучуков.

Тимур Шигабудинов (слева) возглавил новую бизнес-единицу холдинга – дирекцию синтетических каучуков Фото: president.tatarstan.ru

Татарстан не выдержит двух ТАИФов

Алексей Калачев, аналитик ФГ «ФИНАМ», отметил, что после разделения на две структуры и продажи нефтехимических активов бывшие владельцы «ТАИФа» оставили за собой нефтепереработку и топливный бизнес.

«Естественно, они решили сохранить проверенную команду менеджеров и забрали их в специально созданную структуру УК «ТАИФ». Через какое-то время новый собственник наверняка бы начал принимать кадровые решения, расставляя своих людей», – отметил Калачев.

Эксперт считает, что руководство СИБУРа едва ли оставит в прежнем виде название материнской компании АО «ТАИФ». «Вряд ли будет сохранено прежнее название. Во-первых, нецелесообразно, чтобы на одной территории оставались две разные группы под одним брендом «ТАИФ». Во-вторых, для «СИБУРа» разумнее, чтобы его предприятия работали под его брендом и вносили вклад в продвижение общей марки», – поделился мнением эксперт.

Что касается сохранения самого юрлица, то это не столько вопрос принципа, сколько вопрос маркетинга, полагает Калачев. «Любое решение имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, можно пойти на упразднение избыточных управленческих звеньев. С другой, может быть целесообразно сохранить обособленное управление региональным производственным кластером», – считает аналитик ФГ «ФИНАМ».

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru