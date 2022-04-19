СИБУР переименовал компанию ТАИФ

Холдинг «СИБУР» переименовал АО «ТАИФ», акции которого приобрел в прошлом году, следует из данных информационного ресурса «СПАРК».

Новое название компании – АО «СИБУР-РТ». Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 18 апреля.

Как уточнили «Татар-информу» в холдинге, компания сохранит функцию администрирования вопросов, связанных с акционерным управлением производственными активами.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Татарстане была заключена крупнейшая сделка: СИБУР приобрел 100% акций АО «ТАИФ», а вместе с ним и акции «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и генерирующей компании ТГК-16. СИБУР получил активы ТАИФа за 15% собственных акций и облигаций на $3 млрд, которые будут погашаться в пользу их держателей – бывших акционеров ТАИФа – в течение 10 лет.