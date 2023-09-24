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Татарстан направит 740 млн рублей на ремонт участка Миллениума в сторону ул.Вишневского
Ремонт второй половины моста Миллениум в Казани обойдется в 740 млн рублей. Средства пойдут на первый этап работ в направлении от проспекта Амирхана к ул.Вишневского. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок РТ.
Работы должны быть завершены к 20 октября текущего года. В этот срок подрядчику предстоит обновить почти 841 погонный метр моста и трехполосной дороги, проходящей по нему. Ширина проезжей части составит 11,24 м, полосы движения — 3,5 метра. Работы включают разборку дорожной одежды, демонтаж ограждений и организацию объезда, обустройство строительной и технологических площадок, очистку, ремонт и антикоррозионную защиту опор, устройство подходов к мосту, барьерных ограждений и другие виды работ.
В документе уточняется, что на время ремонта мост будет полностью перекрыт и в полной мере восстановится лишь после его завершения.
Напомним, что ремонт первой половины моста – от ул.Вишневского в направлении пр.Амирхана – велся этим летом. Движение по обновленной дороге открылось в конце августа.
Ранее исполком Казани объяснил, когда на мосту покрасят вторую половину конструкции в форме буквы М.
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