Татарстан направит 740 млн рублей на ремонт участка Миллениума в сторону ул.Вишневского

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Ремонт второй половины моста Миллениум в Казани обойдется в 740 млн рублей. Средства пойдут на первый этап работ в направлении от проспекта Амирхана к ул.Вишневского. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок РТ.

Работы должны быть завершены к 20 октября текущего года. В этот срок подрядчику предстоит обновить почти 841 погонный метр моста и трехполосной дороги, проходящей по нему. Ширина проезжей части составит 11,24 м, полосы движения — 3,5 метра. Работы включают разборку дорожной одежды, демонтаж ограждений и организацию объезда, обустройство строительной и технологических площадок, очистку, ремонт и антикоррозионную защиту опор, устройство подходов к мосту, барьерных ограждений и другие виды работ.

В документе уточняется, что на время ремонта мост будет полностью перекрыт и в полной мере восстановится лишь после его завершения.

Напомним, что ремонт первой половины моста – от ул.Вишневского в направлении пр.Амирхана – велся этим летом. Движение по обновленной дороге открылось в конце августа.

Ранее исполком Казани объяснил, когда на мосту покрасят вторую половину конструкции в форме буквы М.