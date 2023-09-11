Татарстан на ВЭФ представил проект возрождения сокола-балобана в республике

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Глава Миэкологии Татарстана Александр Шадриков представил проект по реинтродукции сокола-балобана на Международном форуме «День сокола» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Министр рассказал, что этот вид сокола до 70-х годов прошлого века встречался на огромных территориях, но сейчас занесен в красные книги Международного союза охраны природы, России и Татарстана. На сегодняшний день на территории Волго-Уральского региона насчитывается 244-336 пар, а в Татарстане сокол-балобан не встречается уже более 50 лет.

«Главная цель нашего пилотного проекта — это попытка вернуть краснокнижную птицу в родные места обитания в Татарстане. Мы провели серьезные обсуждения, изучили положительный опыт российских центров реабилитации, за основу взяв работу Центра „Холзан“», — сообщил Шадриков.

Проект реализовали на участке в Камско-Устьинском районе РТ — в ходе подготовки были набраны волонтеры, построили искусственные гнезда (хэки) с видеонаблюдением, доставили соколят и установили птицезащитные устройства на ЛЭП.

За птицами наблюдали два месяца. В результате проекта 90% птиц были подготовлены к самостоятельной жизни в дикой природе, что является, безусловно, высоким уровнем.

«Реализация пилотного проекта создала базу для возрождения Волжско-Камской популяции сокола-балобана на территории Республики Татарстан, позволила накопить опыт для проведения последующих аналогичных проектов», — отметил Шадриков.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

На прошедшей сессии также обсудили практику разных стран по сохранению и восстановлению популяций кречета, сапсана, балобана и другие вопросы. За плодотворное сотрудничество с Татарстаном и вклад в реализацию совместных проект Шадриков вручил благодарность Раиса Татарстана Рустама Минниханова главе Минприроды Киргизии Мелису Тургунбаеву.